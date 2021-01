CorSport, Pulgar, il Cagliari lo vuole, la Fiorentina aspetta l’offerta: no a Pavoletti come contropartita

Il Cagliari è sempre su Erick Pulgar. Per convincerlo potrebbe tornare utile la carta Duncan, appena arrivato proprio da Firenze anche se resterebbero da piegare le perplessità della società toscana. La Fiorentina aspetta un’offerta del Cagliari che però aspetta gli eventi provando ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Pavoletti inizialmente gradito a Prandelli potrebbe ora non essere più al centro dei desideri del tecnico viola che sembra vagliare altre ipotesi ed è per questo che anche la caccia a Pulgar sembra essersi fermata. Lo riporta il Corriere dello Sport.

