Gazzetta svela: “Pioli ha sottolineato la voglia della squadra di continuare a credere nel progetto”

La partita ha messo in evidenza due aspetti fondamentali. Da un lato, il lavoro da fare sul piano tecnico e tattico resta enorme, come confermano le difficoltà nel costruire gioco e mantenere equilibrio. Dall’altro, però, è emersa una compattezza di gruppo che può diventare la chiave per uscire dalla crisi. Pioli, pur riconoscendo il momento complicato, ha sottolineato la voglia dei suoi di non arrendersi e di continuare a credere nel progetto. È questo il messaggio che il tecnico continua a trasmettere quotidianamente alla squadra al Viola Park.

A condividere questa fiducia sono anche i leader del gruppo, come De Gea e Kean, che hanno ribadito la necessità di restare uniti e di credere nelle proprie capacità. Contro il Bologna, la Fiorentina ha mostrato per la prima volta in campionato di saper reagire a uno svantaggio, lottando fino alla fine per evitare un’altra sconfitta. È un piccolo segnale, ma significativo: per rialzarsi serve trasformare questa determinazione in continuità, ritrovando qualità, identità e personalità nelle prossime partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.