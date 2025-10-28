28 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:08

Gazzetta non ha dubbi: “Sempre più fondamentale la gestione dello spogliatoio”

Rassegna Stampa

Redazione

28 Ottobre · 09:17

Aggiornamento: 28 Ottobre 2025 · 09:17

Fiorentina

Pioli è ultra convinto della qualità della squadra

Stefano Pioli è ultra convinto della qualità della squadra, delle buone caratteristiche dei suoi giocatori e i calciatori d’altra parte si aggrappano all’esperienza del loro allenatore che a più riprese ha incassato pure la fiducia della società che lo considera l’uomo giusto per scacciare la crisi attuale. Sempre più fondamentale diventa ora la gestione dello spogliatoio da parte del tecnico che vuole trasmettere tranquillità e probabilmente può essere utile anche il confronto con i suoi uomini, circa le modalità con cui venire fuori dalla crisi e da una classifica pessima. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

