Gazzetta, pregi e difetti della Fiorentina alla ripresa del campionato. Il cambio Lafont-Dragowski...

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il resoconto di tutte le squadre di serie A, analizzando in breve pregi e difetti. Ecco quanto si scrive sulla Fiorentina:INIZIO SCOPPIETTANTE E DECOLLO DI BE...

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il resoconto di tutte le squadre di serie A, analizzando in breve pregi e difetti. Ecco quanto si scrive sulla Fiorentina:

INIZIO SCOPPIETTANTE E DECOLLO DI BENASSI: C’È SPAZIO PER SOGNARE

La classifica, anzitutto:6punti, ma una partita in meno, per cui la Viola può essere considerata potenziale capolista con la Juve. Piacciono freschezza e vitalità. Il gruppo è giovane e dotato di sana incoscienza. Notevole il decollo di Benassi

L’INFORTUNIO DI LAFONT PUÒ ESSERE PENALIZZANTE IL SAN PAOLO DIRÀ MOLTO

Il portiere titolare Lafont rientrerà a breve, ma sabato Dragowski tra i pali potrebbe essere penalizzante. Il San Paolo dirà molto sullo spessore dei viola, che finora hanno giocato in casa con Chievo e Udinese.