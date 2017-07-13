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Gazzetta: Pioli ha scelto Sportiello, Tata al Nantes, Drago via in prestito

Secondo la Gazzetta Stefano Pioli ha scelto: sarà Sportiello il portiere titolare della Fiorentina nella prossima stagione. Questo è quindi il preludio alla partenza di Ciprian Tatarusanu in direzione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 10:15
Gazzetta: Pioli ha scelto Sportiello, Tata al Nantes, Drago via in prestito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo la Gazzetta Stefano Pioli ha scelto: sarà Sportiello il portiere titolare della Fiorentina nella prossima stagione. Questo è quindi il preludio alla partenza di Ciprian Tatarusanu in direzione Nantes. Partirà, ma solo in prestito, anche Dragowski, che non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio in viola.

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