Gazzetta: Pioli ha scelto Sportiello, Tata al Nantes, Drago via in prestito

Secondo la Gazzetta Stefano Pioli ha scelto: sarà Sportiello il portiere titolare della Fiorentina nella prossima stagione. Questo è quindi il preludio alla partenza di Ciprian Tatarusanu in direzione...

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2017 10:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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