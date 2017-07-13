Gazzetta: Pioli ha scelto Sportiello, Tata al Nantes, Drago via in prestito
Secondo la Gazzetta Stefano Pioli ha scelto: sarà Sportiello il portiere titolare della Fiorentina nella prossima stagione. Questo è quindi il preludio alla partenza di Ciprian Tatarusanu in direzione...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 10:15
Secondo la Gazzetta Stefano Pioli ha scelto: sarà Sportiello il portiere titolare della Fiorentina nella prossima stagione. Questo è quindi il preludio alla partenza di Ciprian Tatarusanu in direzione Nantes. Partirà, ma solo in prestito, anche Dragowski, che non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio in viola.