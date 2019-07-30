Gazzetta, Boateng è il primo acquisto viola, ha vinto l'amore per Melissa. I dettagli dell'operazione...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i viola hanno trovato l'accordo economico con Kevin-Prince Boateng. Per lui due anni di contratto più opzione sul terzo a favore della Fiorentina. Il Sas...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i viola hanno trovato l'accordo economico con Kevin-Prince Boateng. Per lui due anni di contratto più opzione sul terzo a favore della Fiorentina. Il Sassuolo lo valuta 3 milioni. Sembra che a vincere sia stato l'amore ritrovato del calciatore per Melissa Satta che ha così fatto accettare l'offerta viola a discapito di quella ricevuta dalla Germania.