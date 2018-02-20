G. Sportivo, ammenda per Benassi e Pioli. I motivi delle multe..
Nella giornata di oggi sono uscite le ammende e le squalifiche da parte del giudice sportivo. Tra i tanti nomi, spiccano anche quelli di Pioli e Benassi. Ecco elencati i motivi..
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 15:53
AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA PIOLI Stefano(Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara espressioni con tono irriguardoso, assumendo inoltre un atteggiamento irrispettoso.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE) BENASSI Marco (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).