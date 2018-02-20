G. Sportivo, ammenda per Benassi e Pioli. I motivi delle multe..

Nella giornata di oggi sono uscite le ammende e le squalifiche da parte del giudice sportivo. Tra i tanti nomi, spiccano anche quelli di Pioli e Benassi. Ecco elencati i motivi..

A cura di Redazione Labaroviola 20 febbraio 2018 15:53

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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