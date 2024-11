Fiorentina sempre più “Made in Italy”. Sono sei gli azzurri tra i titolari. Diversi potrebbero andare ai Mondiali 2026

Svolta italiana della Fiorentina che può portare anche tanti calciatori viola a vestire la maglia della Nazionale al mondiale del 2026. Il mondiale americano, la rassegna si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico, può rappresentare un obiettivo per tanti giocatori gigliati che stanno militando o che hanno militato in passato nelle nazionali giovanili. Tranne Cataldi che è un classe 2004, tutti gli altri titolari italiani della Fiorentina sono giovani. Da Kean che, già in pianta stabile in Nazionale, ha 24 anni, ai classe 1999 Ranieri e Colpani, passando per il 22enne Bove. Oltre ovviamente al giovane classe 2005, convocato per la prima volta in azzurro da Spalletti, Pietro Comuzzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.