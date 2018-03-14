Fiorentina-Empoli si pensa ad una possibile collaborazione

Firenze-Empoli un asse che spesso calcisticamente parlando non ha funzionato. Da quando a Firenze si è insediata la nuova società gli affari sono stati molto rari. Tuttavia, negli ultimi le cose sembr...

Firenze-Empoli un asse che spesso calcisticamente parlando non ha funzionato. Da quando a Firenze si è insediata la nuova società gli affari sono stati molto rari. Tuttavia, negli ultimi le cose sembrano essere cambiate.

I pochi affari fatti negli ultimi anni sono stati molto proficui ad entrambe le parti. L'Empoli ha beneficiato molto in termini di esperienza dall'arrivo di Manuel Pasqual. Alla Fiorentina invece è risultato utilissimo il prestito di Matias Vecino che fu valorizzato proprio dal club empolese nella stagione in A di Maurizio Sarri. Laurini infine si sta dimostrando molto utile in questa stagione in viola.

Considerando che, l'Empoli ha tanti giocatori interessanti che piacciono alla Fiorentina e il club viola potrebbe essere un ottimo aiuto per il club empolese, si potrebbe instaurare una nuova collaborazione.

Nel dettaglio, la Fiorentina ha messo nel mirino Krunic, giocatore del 93' molto interessante. Alla viola piace pure Bennacer, ma sul giovane centrocampista l'Arsenal ha un opzione. Altri giocatori interessanti sono Veseli e Zajic. All'Empoli piacciono molti giovani viola. Un giocatore che piace molto è Lo Faso che però non è certo di riscatto da parte del club viola. Un altro giocatore seguito da vicino dal club azzuro e Hristov.

Aspettando di vedere se l'Empoli riesce a salire in serie A, l'asse rimane caldo. Firenze-Empoli lavori in corso.

Lorenzo Bigiotti