Fiorentina all'assalto della corazzata bianconera: Pioli chiede ai suoi e a Firenze una notte magica

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla gara di stasera. La Fiorentina affronterà la Juventus che, con due attaccanti come Mandzukic e Higuain, e dieci successi di fila, non può che...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla gara di stasera. La Fiorentina affronterà la Juventus che, con due attaccanti come Mandzukic e Higuain, e dieci successi di fila, non può che essere paragonata ad una corazzata. Alla squadra di Pioli servirà la partita perfetta per una notte magica. E Bernardeschi si prepara a scendere in campo dal primo minuto, per giocare una partita nella partita.