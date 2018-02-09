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Fiorentina all'assalto della corazzata bianconera: Pioli chiede ai suoi e a Firenze una notte magica

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma  sulla gara di stasera. La Fiorentina affronterà la Juventus che, con due attaccanti come Mandzukic e Higuain, e dieci successi di fila, non può che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 10:24
Fiorentina all'assalto della corazzata bianconera: Pioli chiede ai suoi e a Firenze una notte magica - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma  sulla gara di stasera. La Fiorentina affronterà la Juventus che, con due attaccanti come Mandzukic e Higuain, e dieci successi di fila, non può che essere paragonata ad una corazzata. Alla squadra di Pioli servirà la partita perfetta per una notte magica. E Bernardeschi si prepara a scendere in campo dal primo minuto, per giocare una partita nella partita.

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