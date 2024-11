Fiducia e costanza, così Palladino ha creato questo Bove per la Fiorentina 

Edoardo Bove, in un’intervista a Radio Deejay, ha raccontato la sua esperienza alla Fiorentina, elogiando il tecnico Raffaele Palladino per la sua attenzione ai dettagli: «È un po’ secchione, ma alla lunga chi è così applicato emerge». Bove ha sottolineato il clima sereno nello spogliatoio e l’influenza positiva di compagni come David De Gea, definito «una persona fantastica».

Il centrocampista ha parlato del riscatto di giocatori emarginati in passato, come Moise Kean, che sta dimostrando grande responsabilità e impegno: «Dal punto di vista fisico e tecnico, è un animale». Bove ha anche riflettuto sul proprio percorso, superando pregiudizi e dimostrando il suo valore tecnico e umano. Ha raccontato di voler restituire al calcio investendo in giovani talenti, sostenendo la loro crescita senza pressioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.