Dodò ed il suo sogno che diventa realtà: mercoledì notte anche Firenze alla televisione 

Missione compiuta per l’Uruguay, che ora ha il secondo posto come realtà nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale: battuta e raggiunta la Colombia, adesso il ct Bielsa è a sole tre lunghezze dall’Argentina. Le prospettive sono ottime ora per la Celeste, anche perché la partita di Montevideo è stata di grande adrenalina. Due gol nel recupero, infiammando il finale. Però si è passati dal vantaggio colombiano con Quintero, sul finale di primo tempo, quindi lautogol di Sanchez e la rete di Aguirre per ribaltare tutto in tre minuti. Sei minuti dopo l’inizio del recupero il 2-2 di Gomez, in campo da un quarto d’ora, quindi Ugarte – altrettanto subentrato – a bersaglio oltre il centesimo minuto.

Il pari senza gol tra Perù e Cile ha invece rispecchiato la classifica di entrambe, che chiudono il girone. Tra martedì e mercoledì si torna in campo per la dodicesima giornata, con Brasile-Uruguay come partita di cartello. Lo riporta il Corriere dello Sport.