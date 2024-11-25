Ferrara: “Gruppo felice e motivato, oltre i singoli c’è di più. C’è una squadra che sa difendersi insieme”

C'è una squadra che sa difendersi insieme e poi puntare in avanti con lo stesso spirito collettivo

Benedetto Ferrara ha parlato a La Nazione dopo la vittoria della Fiorentina: “Ovvietà: con un centravanti che sa fare gol e un portiere capace di miracoli tutto diventa più facile. Ma c'è molto altro. C'è una squadra che sa difendersi insieme e poi puntare in avanti con lo stesso spirito collettivo. I recuperi di Colpani in fase difensiva, così come il sacrificio di Beltran, che comunque offre ad Adlì il pallone dell'1-0, spiegano il concetto.

Dal primo ci si può aspettare qualcosa in più dal punto di vista creativo, ma è giusto sottolineare il suo lavoro oscuro. E' lo spirito di gruppo, quello che Palladino tiene a ricordare, il vero plus di questa Fiorentina capace di sette vittorie filate. E' vero che il tecnico è stato intelligente a mutare assetto tattico dopo un inizio problematico, ma la sua forza è stata anche quella di aver creato uno spogliatoio di ragazzi felici di fare calcio e motivati al massimo. Non si poteva chiedere di più a una settimana dalla sfida con l'Inter. Una sfida al vertice che fa già battere il cuore”.

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