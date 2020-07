Vice Juric: “Peccato aver fallito diverse occasioni. Amrabat? Sorpresa stupenda”

“Penso che il Verona debba essere soddisfatto – ha detto Matteo Paro, vice di Juric -, ha fatto una grande prestazione. Prendere gol a venti secondo dalla fine dopo una prestazione così ti porta amarezza ma è il calcio. Nel primo tempo abbiamo trovato il vantaggio con merito. Difficile giocare sempre a questi ritmi ogni tre giorni. Peccato non aver sfruttato meglio le occasioni. Dobbiamo ricaricare le batterie. Abbiamo acquistato consapevolezza per l’Europa, speriamo di non perdere la voglia di fare bene. Amrabat? Sorpresa stupenda di questo Verona, ha doti fisiche e tecniche importi. Devo dire che non è l’unico ad essere ad un alto livello”.