De Laurentiis: "Quattro società di serie A non potrebbero iscriversi al campionato per bilanci in rosso"
Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al quotidiano francese Le Parisien. Queste le sue parole:"Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori e facciamo grande ricerca sui giocatori, abbiamo...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 13:52
Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al quotidiano francese Le Parisien. Queste le sue parole:
"Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori e facciamo grande ricerca sui giocatori, abbiamo anche rilevato il Bari, avremo l'opportunità di far maturare lì i giocatori non pronti. In Italia ci sono almeno quattro squadre che non dovrebbero giocare, perché sono piene di debiti; servirebbe un'indagine, ma non è compito mio".