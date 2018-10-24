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De Laurentiis: "Quattro società di serie A non potrebbero iscriversi al campionato per bilanci in rosso"

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al quotidiano francese Le Parisien. Queste le sue parole:"Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori e facciamo grande ricerca sui giocatori, abbiamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 13:52
De Laurentiis: "Quattro società di serie A non potrebbero iscriversi al campionato per bilanci in rosso" -
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Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al quotidiano francese Le Parisien. Queste le sue parole:

"Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori e facciamo grande ricerca sui giocatori, abbiamo anche rilevato il Bari, avremo l'opportunità di far maturare lì i giocatori non pronti. In Italia ci sono almeno quattro squadre che non dovrebbero giocare, perché sono piene di debiti; servirebbe un'indagine, ma non è compito mio".

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