De Laurentiis: "Quattro società di serie A non potrebbero iscriversi al campionato per bilanci in rosso"

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al quotidiano francese Le Parisien. Queste le sue parole:"Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori e facciamo grande ricerca sui giocatori, abbiamo...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2018 13:52

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