Dalla Turchia: “Il Galatasaray vuole 20 milioni per Zaniolo, se incassa di più dovrà dare il 20% alla Roma”

Secondo il noto giornalista Turco Nevzat Dindar il Galatasaray ha fissato il prezzo per Niccolò Zaniolo a 20 milioni di euro, in quanto dovrà dare il 20% della prossima cessione alla Roma in caso di vendita superiore ai 20 milioni di euro come da accordi presi durante il trasferimento di Zaniolo in Turchia. Il giornalista poi conferma l’interesse su Zaniolo di 3 squadre, ossia Atalanta, Fiorentina e Villareal. Vedremo dunque quale sarà il futuro di Zaniolo, quello che è certo è che questa particolare formula siglata dal Galatasary con la Roma può essere di grande aiuto in fase di trattativa per chi vorrà acquistare il calciatore

🗣 Nevzat Dindar: Atalanta, Fiorentina ve Villarreal, Zaniolo’nun durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray 20 milyon euroluk bir bonservis geliri bekliyor. Anlaşmaya göre Galatasaray bu bedelin üzerindeki satış durumunda karın yüzde 20’sini Roma’ya verecek. pic.twitter.com/busBaqyaXM — FCN Blog (@fcnblog) June 17, 2024

MILENKOVIC ANNULLA KANE