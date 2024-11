Da Como a Natale, Fiorentina in apnea. La lunga volata per la vetta: nove partite a tutto gas 

Dal Como a Natale a tutto gas. Il nuovo traguardo volante della Fiorentina è questo in attesa del mercato di gennaio e di un periodo che – ad anno nuovo e dopo la sfida al Napoli – darà nuovamente un po’ di respiro al gruppo di Palladino. Si riparte dal Sinigaglia dopo una sosta un po’ anomala per il gruppo. Una settimana intera di riposo non si era mai vista da queste parti. Segno di fiducia totale da parte di allenatore e staff nei confronti dei calciatori, che hanno potuto volare lontani con fidanzate e famiglie con l’impegno di allenarsi almeno tre volte a livello individuale. Se il patto darà i suoi frutti lo vedremo. Di certo c’è che il gruppo fin qui non ha mai tradito e la settimana di lavoro in corso al Viola Park dovrebbe bastare per rimettere a posto dettagli tecnici, tattici e fisici. Palladino ha premiato i suoi per i risultati portati a casa da una sosta all’altra. Adesso, come detto, i traguardi sono diversi e sempre più ambiziosi.

Nove partite da qui a Natale che toccheranno tutte le competizioni. La voglia di rimanere a battagliare lassù in classifica è tanta, come quella di arrivare nelle prime otto nel girone di Conference e superare l’Empoli negli ottavi di Coppa Italia. In palio c’è un possibile quarto di finale particolarmente affascinante contro la Juventus. Tempo per pensarci, prima ci sarà da superare l’ostacolo derby dell’Arno. I tanti impegni chiameranno in causa tutta la rosa a disposizione di Palladino. Il tecnico ha dimostrato di non voler lasciare indietro nessuno. Per la serie, c’è bisogno di tutti. Certo, chi più chi meno. Lo spazio c’è, quelli che hanno giocato poco avranno le chance per provare a ribaltare prospettive e gerarchie. Difficile però che i ‘titolarissimi’ cedano il passo. La squadra vista fino alla partita contro il Verona ha poche pecche e ampi margini di miglioramento con l’inserimento di Gudmundsson. Là davanti qualcosa cambierà alle spalle di Kean, ma oggi Colpani, Beltran e Sottil sono tre titolari di questa Fiorentina al netto della titolarità o meno di partita in partita.

A livello fisico il gruppo sta bene. Eccezion fatta per Richardson che tornerà utile nelle ultimissime partite dell’anno o addirittura nel 2025. Bove e Cataldi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Anche Adli sta bene così come Kean, tornato in buone condizioni dalla parentesi azzurra. Ultimi allenamenti e poi si riparte. Dal Como a Natale a tutto gas. Lo scrive La Nazione.