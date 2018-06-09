Corvino: "Tre finali in 12 mesi, grande lavoro. La primavera sarà risorsa per Fiorentina del domani"

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue parole:"Siamo molto orgogliosi di quanto fatto in questi due anni. Da quando sono tornato, rag...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

"Siamo molto orgogliosi di quanto fatto in questi due anni. Da quando sono tornato, raggiungere 3 finali nell’arco di 12 mesi significa avere dimostrato, con i fatti, la bontà del lavoro svolto grazie anche alla volontà della proprietà, del presidente Cognigni e all’impegno del professor Vergine e di tutto l’apparato organizzativo del settore giovanile. In questi due anni, con la consapevolezza di quanto sia importante lavorare sui nostri ragazzi, abbiamo fatto degli investimenti sia economici che sul lavoro quotidiano che, al di là del presente, sono convinto saranno una risorsa tecnica ed economica importante, per il prossimo futuro della Fiorentina”.