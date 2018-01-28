Corvino: "Grazie ai tifosi non c'è clima per lavorare bene. Ecco pensano i Della Valle della sconfitta"

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato, queste le sue parole:"Oggi non abbiamo visto la solita Fiorentina, in passato quando abbiamo perso abbiamo sempre messo tutto in cam...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato, queste le sue parole:

"Oggi non abbiamo visto la solita Fiorentina, in passato quando abbiamo perso abbiamo sempre messo tutto in campo. Oggi non è stata la squadra che abbiamo ammirato fino ad oggi. In casa e fuori casa questa squadra ci ha detto delle emozioni: chiediamo scusa anche a nome dei ragazzi ai tifosi.

Il mio pensiero è lo stesso della proprietà: oggi la squadra non si è espressa come sa fare. Bisogna ripartire attraverso il lavoro, spero che dopo questa prestazione la squadra possa tornare sui suoi binari.

In questo momento non sono lucido per parlare dei tifosi, è da un anno e mezzo che stiamo mettendo passione e risorse per cercare di fare bene, sapendo che facciamo anche degli errori. Questo clima non ci aiuta però, è un humus che anche quando facciamo bene non è ideale.

Noi ci impegniamo sempre cercando di fare meglio. Tutto quello che abbiamo fatto sembra non vada bene. Io con Firenze sono stato sempre chiaro: abbiamo messo le fondamenta per il futuro, ci stiamo sforzando a lavorare bene, abbiamo abbattuto il monte ingaggi e abbiamo ripianato un passivo di 40 milioni.

Questa squadra è migliorabile, dobbiamo capire quelli che sono i pilastri per il nostro futuro. Stando tutti insieme costruiremo sempre una squadra migliore: questo mercato è avaro, se c’è da migliorare l’organico staremo attenti a farlo, anche se non è facile.

Ringrazio i tifosi perché sono sempre stati vicino alla squadra fino ad ora ma adesso non ci sono più le condizioni per poter lavorare serenamente: tanti sostengono la squadra, mentre altri creano un clima difficile."