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Corvino chiama il Sassuolo, contatti per Domenico Berardi

Anche la Fiorentina è su Berardi. Non si tratta tuttavia di un'operazione facile ma c'è stata intanto una prima richiesta di informazioni da parte di Corvino al Sassuolo.I neroverdi, rispetto all'oper...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 08:58
Corvino chiama il Sassuolo, contatti per Domenico Berardi -
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Anche la Fiorentina è su Berardi. Non si tratta tuttavia di un'operazione facile ma c'è stata intanto una prima richiesta di informazioni da parte di Corvino al Sassuolo.

I neroverdi, rispetto all'operazione Politano, in questo caso vorrebbero chiudere con un prestito con obbligo di riscatto e non con diritto. In più, il Sassuolo parte da una richiesta di 30 milioni.

Missione (forse) impossibile della Fiorentina per Berardi, vecchio pallino di Corvino; ma il club viola ci prova e si iscrive alla corsa per l'attaccante neroverde.

Gianlucadimarzio.com

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