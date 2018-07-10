Corvino chiama il Sassuolo, contatti per Domenico Berardi
Anche la Fiorentina è su Berardi. Non si tratta tuttavia di un'operazione facile ma c'è stata intanto una prima richiesta di informazioni da parte di Corvino al Sassuolo.I neroverdi, rispetto all'oper...
Anche la Fiorentina è su Berardi. Non si tratta tuttavia di un'operazione facile ma c'è stata intanto una prima richiesta di informazioni da parte di Corvino al Sassuolo.
I neroverdi, rispetto all'operazione Politano, in questo caso vorrebbero chiudere con un prestito con obbligo di riscatto e non con diritto. In più, il Sassuolo parte da una richiesta di 30 milioni.
Missione (forse) impossibile della Fiorentina per Berardi, vecchio pallino di Corvino; ma il club viola ci prova e si iscrive alla corsa per l'attaccante neroverde.
Gianlucadimarzio.com