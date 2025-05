Corriere dello Sport: “Scommessa Kean vincente. La cifra della clausola ora sembra quasi bassa”

Moise Kean è diventato il protagonista inatteso della stagione della Fiorentina, trascinando la squadra con i suoi gol decisivi. L’ultimo in ordine di tempo, il 3-2 contro il Bologna, è solo uno dei tanti momenti in cui ha risolto partite da solo. Con 24 reti complessive, di cui 18 in Serie A, Kean ha ribaltato le aspettative dopo una stagione precedente disastrosa, chiusa con zero gol. Un exploit che ha sorpreso tifosi e critici, abituati da anni a una cronica mancanza di gol in casa viola.

La scommessa della Fiorentina su Kean si è rivelata vincente. Il club ha creduto nel suo potenziale più di quanto lo facesse lo stesso giocatore, accettando di inserire nel contratto una clausola da 52 milioni di euro. Una scelta coraggiosa, inizialmente vista con scetticismo, ma che ha assunto tutt’altro valore alla luce dell’annata esplosiva dell’attaccante. La cifra, che pareva eccessiva, ora sembra quasi bassa considerando il rendimento avuto.

Grande merito va anche all’allenatore Raffaele Palladino, che ha sempre creduto in Kean e lo ha saputo valorizzare. Lo ha motivato, protetto e messo nelle condizioni ideali per rendere al massimo, accompagnandolo prima al traguardo della doppia cifra e poi oltre le venti reti stagionali. Una sinergia tra tecnico e giocatore che ha fatto la differenza in una stagione che, almeno per Kean, è già da incorniciare. Lo scrive il Corriere dello Sport.