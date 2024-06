Corriere dello Sport: “Per l’attacco la Fiorentina guarda a Saibari, classe 2002 del PSV Eindhoven”

Parallelamente all’operazione Kean, prosegue la caccia al grande numero nove: sempre vivo l’interesse per Retegui e Lucca, ma la Fiorentina sta sondando soprattutto la situazione di Vitor Roque a Barcellona. Il brasiliano sembra destinato a lasciare la Catalogna, ma tra le richieste dei blaugrana (cessione a titolo definitivo) e le volontà dei volontà dei viola (che aprono solo al prestito con un eventuale obbligo di riscatto) sembra esserci poco margine di manovra. Per la batteria della trequarti Pradè e soci stanno invece monitorando Ismael Saibari: nazionale marocchino, classe 2001 del Psv Eindhoven che all’occorrenza può ricoprire anche i ruoli di esterno e centrale di centrocampo, anche per lui si prospetta un duello con l’Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

