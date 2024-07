Corriere dello Sport: “Colpani pista mai tramontata. Palladino spinge per il suo pupillo”

Un tentativo che non esclude altre possibilità, tutte sotto traccia, tranne Andrea Colpani per un’opzione tattica ancora diversa là davanti che la Fiorentina ha preso in esame quasi subito, poi ha un po’ mollato, però mai veramente accantonata del tutto avendo – via Palladino in primis – grande considerazione del trequartista classe 1999 del Monza: questi giorni saranno utili per avere le idee più chiare e capire quale direzione prenderanno gli obiettivi viola. Colpani sarebbe l’idea per sostituire quello che nella mente della dirigenza viola era Nicolò Zaniolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.