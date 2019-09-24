Contro la Sampdoria addio 3-5-2? Montella pensa al 4-3-3 con Vlahovic titolare. In difesa invece...

Montella sta valutando se cambiare qualcosa per la delicata sfida di domani sera. Il tecnico Vincenzo Montella potrebbe inserire un attaccante (in questo caso Vlahovic sarebbe il favorito) rinunciando...

Montella sta valutando se cambiare qualcosa per la delicata sfida di domani sera. Il tecnico Vincenzo Montella potrebbe inserire un attaccante (in questo caso Vlahovic sarebbe il favorito) rinunciando a un difensore e passando al 4-3-3. Modulo sperimentato durante

tutte le amichevoli estive. Intanto anche contro la Samp è previsto un Franchi da grandi numeri con quasi 35.000 tifosi sugli spalti. Un’ulteriore dimostrazione di come, nonostante l’ultimo posto in classifica, continui il grande entusiasmo intorno alla squadra viola.

Gazzetta dello Sport