Commisso al 7° posto per investimenti in serie A. Davanti ci sono Monza e Genoa, dietro il Bologna

I nuovi “mecenati” del calcio italiano, ecco la nuova inchiesta di Calcio e Finanza: quasi 2,5 miliardi versati dalle proprietà ai club di Serie A. Non sarà più l’era dei proprietari stile Moratti, ma gli investimenti da parte degli azionisti di maggioranza non sono mancati per i principali club della massima serie.

Oltre ai finanziamenti diretti, le proprietà investono nei club anche attraverso ricavi “captive” o quelle che nei bilanci vengono definite entrate da “parti correlate”. Ad esempio, la Juventus ha un accordo con Jeep, di proprietà di Stellantis (la fusione tra FCA e Peugeot), che garantisce oltre 40 milioni di euro all’anno e che scadrà al prossimo 30 giugno. La Fiorentina e il Sassuolo hanno accordi simili con Mediacom e Mapei, che portano nelle casse rispettivamente 25 e 23 milioni di euro all’anno per quanto riguarda gli accordi di sponsorizzazione di maglia. L’Inter, al contrario, ha invece visto i ricavi dal gruppo Suning scendere a 0,6 milioni nel 2022/23.

Tra versamenti e ricavi, così, la voce complessiva che le proprietà hanno versato nel corso di questi anni ai club è pari a circa 2,3 miliardi di euro, di cui 1,93 miliardi in termini finanziari e circa 440 milioni in termini di ricavi da conto economico.

