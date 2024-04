L’AIA ha fatto arrivare subito ai dirigenti della Fiorentina l’immagine del gol di Lookman

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, le immagini del discusso gol di Lookman in sospetto fuorigioco sono state mandate ai dirigenti della Fiorentina subito dopo la partita. Infatti il gol dell’Atalanta, valido per una questione di centimetri, è stato per qualche minuto oggetto di attenta revisione ma le immagini non sono mai state mostrate in televisione e hanno alimentato dei dubbi dei tifosi dato che ad occhio nudo sembra che il giocatore bergamasco fosse oltre Ranieri. Solo nella tarda mattinata di ieri Mediaset, che ha i diritti della competizione, ha mostrato il fotogramma del fuorigioco per eliminare tutti i dubbi, ma ormai troppo tardi per eliminare le polemiche che erano già nate.

