Cincotta: “Il 4-2-3-1 può dare imprevedibilità, ma più decisive sono energie mentali e positività rispetto al modulo”

Ci sta parlare e sistemare la posizione di qualche singolo giocatore, ma prima di tutto va capito quale possa essere il miglior sistema di gioco da adottare”

Antonio Cincotta, ex tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Pentasport, cercando di dare la sua lettura. Queste le sue dichiarazioni: “Ho una grandissima stima per Stefano Pioli. Due cose delicate ci sono in questo momento: la posizione in campo di Fagioli e il sistema di gioco, compresa la linea difensiva che è sempre in difficoltà. Ci sta parlare e sistemare la posizione di qualche singolo giocatore, ma prima di tutto va capito quale possa essere il miglior sistema di gioco da adottare”.

“Se cambi tanto e vinci sei un mago. Se cambi tanto e le cose vanno male ti prendi le critiche, tipo non avere un'identità. Una squadra matura può cambiare, farlo sempre risulta molto difficile. Penso sia il momento di dare continuità a un sistema di gioco e portarlo avanti, anche per evitare alibi in futuro”.

“Il 4-3-2-1 potrebbe dare imprevedibilità, tuttavia in questo momento vanno recuperate energie mentali e soprattutto la positività. Spesso questo aspetto è più importante del sistema di gioco che adotti. Stare aggrappati alle cose buone e lasciare da parte la negatività, altrimenti rischi di non uscirne più”.