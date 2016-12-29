Chiesa: "Che emozione vedere Federico in Serie A. Ha tanto tempo per crescere con la Fiorentina"
Deve pensare solo ad allenarsi. Gli do qualche consiglio sul comportamento ma non sull'aspetto tecnico, quello è compito di Sousa
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2016 13:20
Enrico Chiesa, nel giorno del suo compleanno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Soffro tantissimo da genitore, almeno in campo potevo scaricare l'adrenalina. È una grande emozione vederlo giocare in serie A, io cerco di essere equilibrato e dare consigli solo sull'aspetto comportamentale. Sul piano tecnico non metto bocca, lascio fare tutto a Paulo Sousa: quello che decide il mister mi sta bene. Federico deve pensare solo ad allenarsi, ha tanto tempo per maturare e crescere in una società importante come la Fiorentina"