Ceccarini: "Il Tianjin non ha problemi a pagare la clausola ma Kalinic non vuole andare via"

Non c'è nessuna offerta perchè manca l'ok di Kalinic che sta bene a Firenze e non vuole cambiare aria

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu per far chiarezza sull'intrigo di mercato che ha come protagonista l'attaccante Nikola Kalinic:

"La situazione è questa: nessuna offerta ufficiale è stata presentata alla Fiorentina perché prima deve esserci l’ok di Kalinic che, in questo momento, non c’è. Il giocatore adesso non ha dato disponibilità al trasferimento perché si trova bene a Firenze. Il Tianjin ha in mente una prima offerta da 40 milioni di euro, ma non avrebbero comunque problemi ad arrivare a pagare la clausola. La grande fortuna della Fiorentina è che Kalinic adesso non ha intenzione di andare via. Il pericolo di un trasferimento europeo non esiste. La posizione dei viola è chiarissima, sotto la clausola rescissoria non si tratta. Il quadro della situazione è preciso".