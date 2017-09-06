Chiesa: "Antognoni ama Firenze quasi più di me. Sono innamorato della Fiorentina e di questa maglia"

In campo per questa maglia e questi colori dò sempre il 100%" così Federico Chiesa alla consegna del Torrino d'Oro

Federico Chiesa ha ricevuto il Torrino d'Oro, queste le sue parole alla consegna del premio:

"Ringrazio intanto per il premio che mi avete dato. Quando mio padre giocava alla Fiorentina io andavo sempre allo stadio a vedere le partite, e mi sono subito innamorato della maglia viola. Quando scendo in campo onoro la maglia e do sempre il 100% per questi colori.

Antognoni è ancora più legato di me alla piazza.

Mio padre mai in meriti tecnici, per quello c'è l'allenatore. Lui mi aiuta di più sotto il livello comportamentale, anche se qualche suo consiglio ogni tanto lo accetto volentieri"