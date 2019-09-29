Cassano: "L'unico a fare l'uno contro uno in Italia è Chiesa"
Dall'evento Milano City l'ex giocatore tra le altre di Roma, Inter, Milan e Sampdoria, Antonio Cassano, ha parlato ai microfoni di TMW: "In Nazionale non ci sono fenomeni, l'unico calciatore che fa l'...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 20:09
Dall'evento Milano City l'ex giocatore tra le altre di Roma, Inter, Milan e Sampdoria, Antonio Cassano, ha parlato ai microfoni di TMW: "In Nazionale non ci sono fenomeni, l'unico calciatore che fa l'uno contro uno in Italia è Federico Chiesa. Zaniolo? Non mi esalta a livello qualitativo. Non vedo idee di gioco. Contro squadre 'scappate di casa' si vede per forza la superiorità".
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