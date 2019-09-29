Labaro Viola

Cassano: "L'unico a fare l'uno contro uno in Italia è Chiesa"

Dall'evento Milano City l'ex giocatore tra le altre di Roma, Inter, Milan e Sampdoria, Antonio Cassano, ha parlato ai microfoni di TMW: "In Nazionale non ci sono fenomeni, l'unico calciatore che fa l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 20:09
Cassano: "L'unico a fare l'uno contro uno in Italia è Chiesa" - Cassano
Cassano
News
Fiorentina
Chiesa
Cassano
Condividi

Dall'evento Milano City l'ex giocatore tra le altre di Roma, Inter, Milan e Sampdoria, Antonio Cassano, ha parlato ai microfoni di TMW: "In Nazionale non ci sono fenomeni, l'unico calciatore che fa l'uno contro uno in Italia è Federico Chiesa. Zaniolo? Non mi esalta a livello qualitativo. Non vedo idee di gioco. Contro squadre 'scappate di casa' si vede per forza la superiorità".

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok