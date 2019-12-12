Calamai: "Squadra di qualità ma senza mordente. Commisso vorrebbe Spalletti ma fino a giugno.."

Il noto giornalista de La Gazzetta è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Sono spaventato ed ammetto di non aver fatto una valutazione corretta...

Il noto giornalista de La Gazzetta è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Sono spaventato ed ammetto di non aver fatto una valutazione corretta della forza della squadra, ha qualità ma manca totalmente di mordente. La società èattiva per porre rimedio con un numero 9, la cerchia non è vastissima per gennaio, e un allenatore. Il tecnico dei desideri di Commisso sarebbe Spalletti, ma non ci sono possibilità al momento. Prandelli? Non semplice che vada in porto, viene da brutte esperienze. La Fiorentina rischia di trovarsi invischiata nella lotta per la salvezza, per questo serve un tecnico che sia abituato a farlo. Prandelli non naviga bene nei bassifondi della classifica. Io mi domanderei se la squadra segue ancora l'attuale tecnico e in base alla risposta prendere una decisione sul suo futuro. Nello spogliatoio so che ci sono un paio di rompip***e che devono andare via”.