Calamai: "La Fiorentina è sana, ed ha una base tecnica interessante. Si può vendere Chiesa"
Il giornalista della Gazzetta dello Sport legato alle vicende viola Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Fiorentina ha una squadra sana, con basi tecniche interessanti e non...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 18:45
Il giornalista della Gazzetta dello Sport legato alle vicende viola Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"La Fiorentina ha una squadra sana, con basi tecniche interessanti e non è sconvolgente che possa cedere Chiesa. Bisogna che alzi il monte stipendi, ma per farlo deve aumentare il fatturato, andando in Champions o aumentando le possibilità di introito”.