Calamai: "La Fiorentina è sana, ed ha una base tecnica interessante. Si può vendere Chiesa"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport legato alle vicende viola Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Fiorentina ha una squadra sana, con basi tecniche interessanti e non...

A cura di Redazione Labaroviola 27 marzo 2019 18:45

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