Vlahovic: "Meglio crescere in Primavera a Firenze che da altre parti. Vi spiego la mia esultanza.."

All'interno del QS ha parlato il giocatore viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sulla sua stagione con la maglia della Fiorentina:

Come è cambiata la sua vita da quando è tornato coi più giovani?

«Io gioco con disponibilità ovunque venga chiamato. Che sia in prima squadra, grazie alla quale sono cresciuto molto, o in Primavera. Dentro di me sento sempre la voglia di vincere e adesso coi miei compagni abbiamo la chance di arrivare primi: penso solo a questo, cercando di concentrarmi con tutte le mie energie sull’obiettivo».

L’esordio a San Siro e la prima da titolare a Reggio Emilia contro il Sassuolo sono state le sue tappe più importanti con la maglia della Fiorentina.

«Esordire in uno stadio come quello contro l’Inter è stata un’emozione unica, che mi porterò per sempre dentro. Qualcuno potrà pensare che la gara col Sassuolo sia stata un’occasione persa per me ma non dimentichiamoci che è stata una partita molto dura in un momento difficile. È stata una ulteriore occasione per crescere».

Ci spiega da dove nasce la sua esultanza da «cecchino»?

«Fin da bambino mi divertivo a vedere i video di Batistuta e ho sempre adorato la sua smitragliata sotto la curva, come quella fatta dopo un gol alla Juve qui al Franchi. Non mi permetterei mai di esultare come lui ma ho comunque scelto un modo simile di festeggiare».

A gennaio è stato davvero vicino alla cessione?

«Io sono felice di stare a Firenze e il mio unico obiettivo è sempre stato quello di giocare. Ho preferito farlo qui con la Primavera, piuttosto che altrove»