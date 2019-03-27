Torneo di Viareggio Cup: il Bologna vince contro il Genoa dopo i calci di rigore

Il Torneo di Viareggio lo ha vinto il Bologna, che dopo una lunga sfida allo stadio Picco ha la meglio sul Genoa. I tempi regolamentari sono terminati 1-1: a segno per il Grifone il capitano Flavio Bi...

Il Torneo di Viareggio lo ha vinto il Bologna, che dopo una lunga sfida allo stadio Picco ha la meglio sul Genoa. I tempi regolamentari sono terminati 1-1: a segno per il Grifone il capitano Flavio Bianchi al 56', rocambolesco pareggio all'89' di Alex Cossalter. Dopo i supplementari sono andati ai rigori e, dopo gli errori di Cossalter e Adamoli, decisivo è il 14° rigore, che Fantoni ha parato a Leon Petrovic. Per i felsinei è il 2° Viareggio della loro storia.

Fonte: sportmediaset.com