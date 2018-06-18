Calamai: "Corvino bravo sul mercato, quando va su un giocatore poi ci vanno anche tutti gli altri"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Aver piazzato Vecino a venticinque milioni di euro e Kalinic in quel modo è da fenomeni. Anche con Eysseric rischi di fare la plusvalenza, quindi...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Aver piazzato Vecino a venticinque milioni di euro e Kalinic in quel modo è da fenomeni. Anche con Eysseric rischi di fare la plusvalenza, quindi Corvino è stato bravo sul mercato".

Prosegue su Meret: "Se ti confronti con la Roma, perdi la sfida. La Fiorentina è andata molto avanti, specialmente con il giocatore".

E sull'attuale mercato viola: "Il problema è che la Fiorentina, oggi, sta facendo un mercato diverso rispetto allo scorso anno. Sta prendendo dei millenials, poi dovrà comprare quattro giocatori importanti ma lì si arriverà allo scontro con altre squadre".

Conclude con un pensiero sul direttore generale dell'area tecnica: "Quando Corvino va su un calciatore, di colpo vanno tutti. Tipo con Soucek".