Cagni sicuro: “Massima fiducia in Pioli. Si nota che ci sono problemi fisici e mentali”

Luigi Cagni è intervenuto per analizzare le possibili problematiche del difficile inizio di campionato della Fiorentina di Pioli.

L’ex tecnico Luigi Cagni ha parlato a RadioFirenzeViola durante “i tempi supplementari” ed ha analizzato i temi riguardanti l’inizio di campionato complicato della Fiorentina di mister Pioli.

Queste le sue considerazioni: “Toglierei subito la questione allenatore in confusione altrimenti siamo messi male, anche perchè parliamo di un allenatore molto esperto. Per me è più un problema di condizione fisica, c’è chi fa un tipo di preparazione per il lungo periodo e per affrontare le coppe e chi di un’altro. E’ una questione mentale collegata a quella fisica, la tattica c’entra poco. Ho visto molte volte Kean durante la partita piegato sulle ginocchia,affaticato. La Fiorentina sembra che vada in calando durante le partite mentre la squadra del como è giovane, fresca, va a ritmi diversi ed è allenata dallo stesso allenatore dell’anno scorso. Faccio comunque fatica a condividere allenatore in bilico anche perchè è stato fatto un contratto di tre anni quindi vuol dire che c’è una programmazione e bisogna avere fiducia. Poi si sa,la piazza di Firenze è difficile”.