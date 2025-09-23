"La Fiorentina sembra la Roma dell’inizio della scorsa stagione, ma non abbiamo 'un Ranieri'"

Tra crollo fisico e crisi mentale, la Viola di Pioli sembra non avere identità. Il paragone con la Roma pre-Ranieri è amaro, ma possibile

Il giornalista Luca Speciale fotografa la crisi della Fiorentina con parole che parlano al cuore del tifo: squadra spenta, in difficoltà fisica e mentale, senza personalità. Ma con una speranza: Pioli ha gli strumenti per rialzarla. Anche se il “nostro Ranieri” sembra lontano.

Il tweet di Luca Speciale, giornalista di La7 e tifoso appassionato, è una specie di manifesto silenzioso del momento che sta attraversando la Fiorentina:

"Spero e credo che #Pioli abbia gli strumenti e sicuramente l’esperienza per uscirne.

La buca nella quale ️ è caduta la sua (e nostra) #Fiorentina è fisica ma anche mentale.

Squadra che si sbriciola a centrocampo, goffa in difesa, che non corre e che soprattutto non ha personalità.

Mi ricorda molto la #Roma dell’inizio della scorsa stagione, con la differenza che per noi sarebbe assai difficile trovare il #Ranieri della situazione: che arriva, normalizza e ti porta in Europa.

In alto i cuori"

Il centrocampo che si “sbriciola”, come scrive Speciale, è un’immagine perfetta: lì dove si dovrebbe costruire, oggi si frana. La difesa pare spaesata, lenta, incapace di reggere l’urto. E poi c’è quel dato che fa più male di tutti: l’assenza di personalità.

Il paragone con la Roma pre-Ranieri ci tocca nel vivo. Lì arrivò un tecnico esperto, che riportò serenità, compattezza, e una direzione chiara. Da noi, chi potrebbe fare lo stesso? Il “Ranieri della situazione”, come dice Speciale, oggi sembra non esserci. Eppure, la fiducia nel mister Stefano Pioli resta. Perché gli strumenti li ha, l’esperienza anche. Ma ora serve che anche la squadra ritrovi se stessa, che ognuno ritiri fuori l’orgoglio, la fame, la voglia di indossare questa maglia con dignità.