Bucciantini duro: “Scelta antisportiva sulle partite. Lo scorso anno hanno fatto un delitto al calcio”

L’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina a due giorni dalla gara contro la Sampdoria, le sue parole:

“La contemporaneità è una questione mentale, perchè devi non dare serenità agli avversari? è una cosa antisportiva, sarebbe stato giusto suddividere le partite per obiettivi, giocavano quelli della salvezza, poi quelli per l’Europa e poi quelli dello scudetto su due giorni a orari diversi. Hanno perso i tifosi ed hanno vinto le televisioni. Un anno fa hanno fatto un delitto al sistema calcio, hanno deprezzato il calcio, qualcuno prima o poi lo racconterà che abbiamo perso milioni di telespettatori quest’anno, di solito quando si vende un prodotto si vende per migliorarlo ma non è stato cosi, venduto bene a livello economico ma sono crollati gli ascolti (parla del passaggio da Sky a Dazn ndr).

Giampaolo alla Sampdoria aveva vinto le partite per salvarsi ma la Salernitana ha fregato tutti. Un pareggio a loro andrebbe bene. Hanno qualità ma non hanno intensità, sono lenti e hanno un attacco logoro, era una squadra perfetta qualche anno fa. La seria A sta cambiando, adesso serve più l’intensità che la qualità. Domani il campo libero sarà poco, una partita recuperata bene può dare grandi vantaggi. Non possiamo essere a Salerno sbranati dal punto di vista della fame”

