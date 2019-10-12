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Bocci: "Non credo che Chiesa rinnoverà, ha preso soltanto la coda del progetto Commisso"

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha detto la sua sul futuro di Federico Chiesa, parlando ai microfoni di Radio Bruno. "Non credo che rinnoverà, ha preso soltanto la coda del pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 15:59
Bocci: "Non credo che Chiesa rinnoverà, ha preso soltanto la coda del progetto Commisso" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha detto la sua sul futuro di Federico Chiesa, parlando ai microfoni di Radio Bruno. "Non credo che rinnoverà, ha preso soltanto la coda del progetto di Rocco Commisso. La Fiorentina ha fatto bene a far decantare la cosa, ma non penso cambierà idea. Potrebbe smentirmi in primavera, ma non credo proprio. Provano a trattenerlo, ma se uno non vuole restare è giusto che vada".

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