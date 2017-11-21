Bocci (Corsera): ''Corvino il giorno prima di prendere Biraghi chiese Strinic, ma si fermò per l'ingaggio...''
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista del CorSera Alessandro Bocci ha parlato della situazione terzino: "Il giorno prima di prendere Biraghi, la Fiorentina ha chiesto al Napoli Strin...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2017 17:28
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista del CorSera Alessandro Bocci ha parlato della situazione terzino: "Il giorno prima di prendere Biraghi, la Fiorentina ha chiesto al Napoli Strinic. Ma si è fermata di fronte ad una richiesta di ingaggio da quasi 2 milioni. La Sampdoria è stata disposta a fare uno sforzo e la Fiorentina gioca con Biraghi. Corvino ci aveva provato anche con Antonelli del Milan, che però ha rifiutato. Una decisione sorprendente visto che a Milano non gioca mai".