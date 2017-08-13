Berardi in tribuna per Fiorentina - Parma a Viareggio. Casualità o indizio di mercato?
Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, presente in tribuna durante l'amichevole tra Fiorentina e Parma a Viareggio
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2017 18:14
Nel corso di Fiorentina - Parma in programma oggi a Viareggio c'è da segnalare la presenza in tribuna anche dell'attaccante classe '94 del Sassuolo Domenico Berardi, grande sogno di mercato della squadra viola. Semplice casualità la sua presenza o indizio di mercato dopo che Jesè Rodriguez ha detto no all'offerta viola? Seguiranno sicuramente sviluppi nelle prossime ore da seguire con molta attenzione, Corvino deve ancora inserire qualche tassello...