Beltran svela: “A Lecce la svolta, 6 gol senza Gud e Kean fuori al 45’. Tutta la Fiorentina è diventata concreta”

Lucas Beltran, giocatore della Fiorentina, oggi impiegato come trequartista, ha parlato al Corriere dello Sport della svolta: “25 gol all’attivo? Il segreto è Kean. Moise è straordinariamente efficace, ma tutta la Fiorentina è diventata concreta e lo dimostra l’abilità di capitalizzare le occasioni che creiamo. C’è una partita che, secondo me, ci ha reso consapevoli di questa dote e non solo questa.

Fiorentina-Milan? Anche. Ma mi riferisco alla trasferta di Lecce, ripresa del campionato dopo la sosta e dopo appunto il 2-1 ai rossoneri. Gudmundsson si è fatto male subito, Kean è uscito alla fine del primo tempo, eppure siamo stati capaci di segnare sei gol. Quattro al San Gallo in Conference e altri cinque nella gara successiva contro la Roma. Ecco, Lecce ci ha fatto fare un passo decisivo nella consapevolezza della nostra forza”.