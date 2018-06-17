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Batistuta su Twitter: "Forza Argentina! Avete il mio sostegno, ma serve più gioco di squadra"

Gabriel Omar Batistuta, indimenticabile bomber della Fiorentina e della nazionale argentina, ha affidato a Twitter il suo pensiero sul deludente esordio mondiale dell'Albiceleste."Dobbiamo continuare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 11:59
Batistuta su Twitter: "Forza Argentina! Avete il mio sostegno, ma serve più gioco di squadra" - BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 08: WM QUALIFIKATION 2000, Buenos Aires; ARGENTINIEN - URUGUAY (ARG - URU) 2:1; Gabriel BATISTUTA/ARG - JUBEL - (Photo by Bongarts/Getty Images)
BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 08: WM QUALIFIKATION 2000, Buenos Aires; ARGENTINIEN - URUGUAY (ARG - URU) 2:1; Gabriel BATISTUTA/ARG - JUBEL - (Photo by Bongarts/Getty Images)
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Gabriel Omar Batistuta, indimenticabile bomber della Fiorentina e della nazionale argentina, ha affidato a Twitter il suo pensiero sul deludente esordio mondiale dell'Albiceleste.

"Dobbiamo continuare a lavorare, è dura la strada. Mi piacerebbe vedere movimenti in attacco con un'idea definita di gioco e schemi chiari, non fare affidamento su iniziativa individuale. Assemblare gioco di squadra. Forza Argentina, contare sul mio sostegno!!! ⚽️⚽️🇦🇷🇦🇷".

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