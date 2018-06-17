Batistuta su Twitter: "Forza Argentina! Avete il mio sostegno, ma serve più gioco di squadra"
Gabriel Omar Batistuta, indimenticabile bomber della Fiorentina e della nazionale argentina, ha affidato a Twitter il suo pensiero sul deludente esordio mondiale dell'Albiceleste."Dobbiamo continuare...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 11:59
Gabriel Omar Batistuta, indimenticabile bomber della Fiorentina e della nazionale argentina, ha affidato a Twitter il suo pensiero sul deludente esordio mondiale dell'Albiceleste.
"Dobbiamo continuare a lavorare, è dura la strada. Mi piacerebbe vedere movimenti in attacco con un'idea definita di gioco e schemi chiari, non fare affidamento su iniziativa individuale. Assemblare gioco di squadra. Forza Argentina, contare sul mio sostegno!!! ⚽️⚽️🇦🇷🇦🇷".