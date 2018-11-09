Assist al bacio di Chiesa e gol di Benassi. Non bene Sportiello
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena un minuto del secondo tempo. Chiesa parte da centrocampo, affronta la difesa
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 21:14
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena un minuto del secondo tempo. Chiesa parte da centrocampo, affronta la difesa e scodella in mezzo per Benassi che di spalla trafigge Sportiello sul proprio palo. Male l'ex numero 1 viola, molto lento nel prevedere la traiettoria della palla.