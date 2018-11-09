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Assist al bacio di Chiesa e gol di Benassi. Non bene Sportiello

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena un minuto del secondo tempo. Chiesa parte da centrocampo, affronta la difesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 21:14
Assist al bacio di Chiesa e gol di Benassi. Non bene Sportiello -
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Chiesa
Benassi
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Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena un minuto del secondo tempo. Chiesa parte da centrocampo, affronta la difesa e scodella in mezzo per Benassi che di spalla trafigge Sportiello sul proprio palo. Male l'ex numero 1 viola, molto lento nel prevedere la traiettoria della palla.

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