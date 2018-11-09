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Qui Juve, dalla prossima settimana tornerà Emre Can. Ci sarà con i viola?

Come riportato da Radio Sportiva, il centrocampista tedesco della Juventus Emre Can tornerà ad allenarsi alla Continassa dalla prossima settimana e salvo complicazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 19:38
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Come riportato da Radio Sportiva, il centrocampista tedesco della Juventus Emre Can tornerà ad allenarsi alla Continassa dalla prossima settimana e salvo complicazioni potrà essere a disposizione di Allegri dopo la sosta. I bianconeri incontreranno la Fiorentina il primo di Dicembre alle 18.00. Can ci sarà?

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