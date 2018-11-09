Qui Juve, dalla prossima settimana tornerà Emre Can. Ci sarà con i viola?
Come riportato da Radio Sportiva, il centrocampista tedesco della Juventus Emre Can tornerà ad allenarsi alla Continassa dalla prossima settimana e salvo complicazioni
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 19:38
Come riportato da Radio Sportiva, il centrocampista tedesco della Juventus Emre Can tornerà ad allenarsi alla Continassa dalla prossima settimana e salvo complicazioni potrà essere a disposizione di Allegri dopo la sosta. I bianconeri incontreranno la Fiorentina il primo di Dicembre alle 18.00. Can ci sarà?