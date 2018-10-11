Argentina, Pezzella titolare contro l'Iran. Dal 1' anche l'ex "italiano" Vasquez
Nella sfida tra Argentina e Iran, si vedrà in campo dal primo minuto il capitano della Fiorentina German Pezzella..
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 19:15
Nella sfida tra Argentina e Iran, si vedrà in campo dal primo minuto il capitano della Fiorentina German Pezzella. In basso il tweet ufficiale della nazionale con il resto della formazione. Da notare l'impiego dell'ex "italiano" Vasquez e dell'assenza del Cholito Simeone.