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Argentina, Pezzella titolare contro l'Iran. Dal 1' anche l'ex "italiano" Vasquez

Nella sfida tra Argentina e Iran, si vedrà in campo dal primo minuto il capitano della Fiorentina German Pezzella..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 19:15
Argentina, Pezzella titolare contro l'Iran. Dal 1' anche l'ex "italiano" Vasquez -
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Nella sfida tra Argentina e Iran, si vedrà in campo dal primo minuto il capitano della Fiorentina German Pezzella. In basso il tweet ufficiale della nazionale con il resto della formazione. Da notare l'impiego dell'ex "italiano" Vasquez e dell'assenza del Cholito Simeone.

 

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