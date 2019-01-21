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"Appena arrivato gli ho detto sei l'unico che mi ricorda Ronaldo" la risposta di Muriel a Pioli...

"Sei l’unico che mi ricordi Ronaldo, il Fenomeno. Ora dimostramelo». Con queste parole Pioli ha accolto Muriel in viola ad inizio gennaio. La carriera non è stata da fenomeno, ma le due reti di ieri s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 11:18
"Appena arrivato gli ho detto sei l'unico che mi ricorda Ronaldo" la risposta di Muriel a Pioli... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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"Sei l’unico che mi ricordi Ronaldo, il Fenomeno. Ora dimostramelo». Con queste parole Pioli ha accolto Muriel in viola ad inizio gennaio. La carriera non è stata da fenomeno, ma le due reti di ieri si. «E’ un paragone che mi ha accompagnato spesso, spero da ora di sentirlo ogni domenica», ha scherzato il colombiano dopo il match.
Come scrive la Gazzetta dello Sport, Muriel si è inserito nel gruppo viola con la stessa velocità supersonica vista in campo. «I compagni mi hanno accolto alla grande, sembra di stare con loro da tanto tempo. Spero che adesso i risultati ci accompagnino..."

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