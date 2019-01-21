Martino e Davi si incontrano. La storia dei bambini tifosi termina a lieto fine

La Nazione in edicola oggi riporta che si sono incontrati e si sono conosciuti a Sky Martino e Davì, i due piccoli tifosi, rispettivamente di Fiorentina e Torino, protagonisti dello scambio di lettere...

La Nazione in edicola oggi riporta che si sono incontrati e si sono conosciuti a Sky Martino e Davì, i due piccoli tifosi, rispettivamente di Fiorentina e Torino, protagonisti dello scambio di lettere seguito alla sfida di Coppa Italia tra granata e viola, vinta dagli uomini di Pioli. Dopo averlo consolato e avergli promesso la figurina di Belotti, Sky ha seguito il loro incontro, nel rispetto dell’indole e dell’età di entrambi, focalizzandosi sul messaggio che Martino e Davì sono stati in grado di trasmettere. Negli studi di Sky, hanno seguito in diretta Roma-Torino. Una bella storia, nata dalla famosa letterina che il tifoso viola ha scritto al quasi coetaneo del Toro, dopo averlo visto piangere in tv per l’eliminazione della sua squadra dalla competizione. Questo è sicuramente un bel messaggio per chi ama lo sport in tutta la sua essenza.