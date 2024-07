Amoruso: “Iniziare con due neopromosse non è facile, chi si deve salvare deve andare forte da subito per fare più punti possibili”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato dell’inizio di campionato della Fiorentina: “Non sono due partite semplici, troviamo due neopromosse come Parma e Venezia che hanno tradizione e avranno entusiasmo, bisognerà essere pronti sin dall’inizio per non avere sorprese. Iniziare con due neopromosse non è facile perché chi si deve salvare deve fare subito più punti possibili. Le squadre che ambiscono a posizioni più alte in classifica magari partono più piano per avere una tenuta migliore a lungo termine, però abbiamo l’obbligo di raccogliere più punti che possiamo anche noi. “

Su Theate: “Non capisco perché andare in Arabia, per andare lì non devi avere proprio obbiettivi nella tua carriera. Quando vedo qualche partita di quel campionato mi addormento, non me lo spiego. So che ci si va per soldi, ma non è calcio”